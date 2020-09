Ökonomen zum Anstieg des Ifo-Index im September

Frankfurt (Reuters) - Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hellt sich weiter auf.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im September auf 93,4 Punkte von 92,5 Zählern im Vormonat und damit das fünfte Mal in Folge, wie das Münchner Institut am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 93,8 Punkten gerechnet. In ersten Reaktionen der Volkswirte hieß es dazu:

JÖRG ANGELE, BANTLEON BANK:

"Der ifo-Index hat noch einiges an Aufwärtspotenzial. Insbesondere die Beurteilung der aktuellen Geschäftstätigkeit hat noch ein gutes Stück Luft nach oben. Im verarbeitenden Gewerbe dürfte sich dies relativ unabhängig vom Fortgang der Pandemie materialisieren. Die Industrie profitiert derzeit von der sich normalisierenden Auslandsnachfrage. Hier würde lediglich ein zweiter 'harter' Lockdown zur Gefahr werden. Deutlich fragiler ist dagegen die Situation im Dienstleistungsbereich. Die neuerlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wie de facto Reisebeschränkungen treffen insbesondere die Branchen, die sich bisher kaum erholt haben (Personenluftverkehr, Beherbergungen, Gastronomie, Tourismus, Kunst und Kultur). Sollte es nicht gelingen, die Ausbreitung des Virus mit den bisher getroffenen Restriktionen zurückzudrängen, dürfte sich die Situation weiter zuspitzen. Eine solche Entwicklung würde die konjunkturelle Erholung und damit den ifo-Index merklich bremsen."

JÖRG KRÄMER, COMMERZBANK:

"Der erneute Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas im September geht zwar kaum auf bessere Geschäftserwartungen zurück. Aber in einer wirtschaftlich turbulenten Phase wie derzeit ist es viel wichtiger, dass die Unternehmen ihre aktuelle Lagebeurteilung positiver einschätzen. Die Erholung der deutschen Wirtschaft geht weiter, auch wenn sich das Aufwärtstempo nicht zuletzt wegen einer zweiten drohenden Corona-Welle verlangsamen wird."

MICHAEL HOLSTEIN, DZ BANK:

"Die deutsche Wirtschaft befindet sich auch im September weiter auf Erholungskurs, aber mit nachlassendem Tempo. Das zeigt die aktuelle Umfrage des ifo-Instituts – der Geschäftsklimaindex klettert von 92,5 auf 93,4 Zähler. Die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen hat sich im laufenden Monat weiter verbessert, doch das Plus war das kleinste seit dem historischen Tief im April. Wie auch andere Umfragen zeigen, hellt sich die Stimmung im Industriebereich aktuell deutlich auf. Hier gibt es zunehmend Lichtblicke auch im Auslandsgeschäft. Dagegen leiden viele Dienstleistungssparten unter den wieder steigenden Infektionszahlen und der damit verbundenen Unsicherheit über mögliche neue Einschränkungen.Dabei war es abzusehen, dass die Dynamik der Erholung nach den Sommermonaten nachlassen wird. Die Geschäftstätigkeit wird zumindest noch bis ins nächste Jahr, wenn hoffentlich ein Impfstoff verfügbar sein wird, merklich eingeschränkt bleiben."

UWE BURKERT, LBBW:

"Inzwischen ist schon wieder eine 'normale Zahl' erreicht, und auch die Schwankungen sind nicht mehr so extrem. Bemerkenswert, dass sich die Erwartungen nur noch minimal verbessert haben, aber die Lage recht deutlich zulegen konnte. Wir sehen daran: Was nach dem Lockdown im Frühjahr aufgeholt werden konnte, wurde aufgeholt. Dort, wo es schwieriger ist, wird es auch noch eine ganze Weile so bleiben, vor allem im Dienstleistungssektor. Im Schlussquartal wird es wahrscheinlich auch wieder Rücksetzer geben, sowohl bei den Frühindikatoren als auch in der Realwirtschaft. Aber alles in allem sind wir bislang besser durch die Pandemie gekommen, als das im März oder April zu befürchten war."

FRITZI KÖHLER-GEIB, KFW:

"Der anfangs hohe Schwung der wirtschaftlichen Erholung ebbt ab, die Zahl der Corona-Neuinfizierten steigt – eine ungesunde Mischung zum Beginn des Herbstes! Da kommt der fünfte Geschäftsklimaanstieg als Signal der Beruhigung gerade recht. Dennoch: Der leichte Teil der Erholung ist vorbei. Die gesundheits- wie auch die wirtschaftspolitischen Anstrengungen müssen nun darauf fokussieren, dass die konjunkturelle Besserung auch nach dem zu erwartenden BIP-Rekordwachstum im dritten Quartal noch in befriedigendem Tempo weitergeht. Wir haben es zu einem Gutteil selbst in der Hand, mit Vernunft, Rücksicht und dem konsequenten Einhalten der Infektionsschutzregeln erneute großflächige Lockdowns zu vermeiden. Mit Blick auf unsere Exportwirtschaft macht mir das Infektionsgeschehen in vielen anderen wichtigen Ländern allerdings einige Sorgen."

BASTIAN HEPPERLE, BANKHAUS LAMPE:

"Besser ist nicht wirklich gleich besser: Eine durchgreifende Verbesserung sieht anders aus. Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage ist anhaltend schlecht. Die Hoffnung auf eine positivere Zukunft ist bereits gedämpfter. Durch erneut steigende Corona-Ansteckungszahlen und lokale Lockdowns besteht erhebliches Enttäuschungspotenzial. Nach den ersten Erfolgen gestaltet sich die wirtschaftliche Erholung zunehmend zäher."