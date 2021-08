ÖKOWORLD - Langsam wird es unheimlich

ÖKOWORLD AG - WKN: 540868 - ISIN: DE0005408686 - Kurs: 117,000 € (XETRA)

Die letzte Prognose an dieser Stelle war zu pessimistisch: Bei einem Kursstand von 86 EUR wurde eine Rallyfortsetzung bis 97 - 100 EUR prognostiziert und anschließend eine kurzfristige Abwärtskorrektur. Doch scheinbar wollte an der 100 EUR-Marke kein Verkaufsdruck aufkommen, die Aktie pendelte fünf Tage lang seitwärts und startete dann die nächste Rallystufe. Nach einem neuen Allzeithoch bei 119 EUR in der vergangenen Woche und einer kurzen, aber heftigen Korrektur zieht die Aktie zum Beginn der neuen Woche wieder in Richtung Allzeithoch.

Erneut Teilgewinne mitnehmen?

Die Rally ist weiterhin steil und überhitzt, mit dem neuen Allzeithoch in der vergangenen Woche sahen wir zudem einen Volumenpeak. Das ist zwar noch kein Vorbote einer bärischen Trendwende, doch könnte es auf eine zumindest temporäre Endphase der Aufwärtswelle deuten.

Im bullischen Szenario klettert die Aktie noch bis 128 - 130 oder 140 - 144 EUR, bevor eine Zwischenkonsolidierung in Richtung EMA50 starten sollte. Sollte der Volumenpeak in der vergangenen Woche doch den Start einer Korrektur signalisiert haben, wären auch direkt Rücksetzer bis 101 oder 88 - 90 EUR möglich.

Fazit: Weitere Gewinnmitnahmen im kurz- und mittelfristigen Zeitfenster erscheinen auf dem aktuellen Kursniveau nicht verkehrt. Langfristig hat die Aktie noch weiteres Potenzial, kurz- bis mittelfristig erhöht sich aber zunehmend die Gefahr einer durchaus gesunden Zwischenkorrektur auf hohem Niveau.

ÖKOWORLD AG

Auch interessant:

CADENCE DESIGN SYSTEM - Momentumwert zieht wieder an

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)