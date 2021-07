ÖKOWORLD - Spektakulärer Zieleinlauf

ÖKOWORLD AG - WKN: 540868 - ISIN: DE0005408686 - Kurs: 84,800 € (XETRA)

Viel Freude haben in diesem Jahr die Ökoworld-Anleger, der Wert befindet sich in einem starken Aufwärtstrend. Das mit dem Kaufsignal vom 25. Mai ausgerufene Rallyziel bei 83 - 87 EUR wird heute erreicht. Gewinnmitnahmen könnten ab jetzt also attraktiv werden. Zwar zeigen sich bislang keinerlei Anzeichen einer bevorstehenden Kursschwäche, doch wird die Luft auf dem hohen Kursniveau besonders im kurzfristigen Zeitfenster jetzt recht dünn.

Zumindest Teilgewinne mitnehmen

Eine Konsolidierung könnte in Kürze anstehen - entweder relativ direkt oder nach einer Fortsetzung der Aufwärtswelle in den Bereich von 97 - 100 EUR. Bei 72,40 und 64 - 67 EUR liegen gute Unterstützungszonen.

Möglicherweise kommt es in den kommenden Wochen auch zu einem tiefen Rücksetzer an das Alte Hoch bei 62,50 EUR. Nur viel tiefer als 60 EUR sollte es ab jetzt möglichst nicht mehr gehen, dann wäre der Start einer längeren Zwischenkorrektur möglich.

Fazit: Die Aktie bleibt als grünes Investment insbesondere angesichts des starken Kapitalzuflusses in ESG-Anlagen weiterhin einer der attraktivsten Nebenwerte auf mittel- und langfristige Sicht. Kurzfristig könnten aber Kurskorrekturen bevorstehen, die wahlweise auf hohem Niveau oder nach der massiven Rally seit dem vergangenen Jahr durchaus auch etwas schwungvoller gen Süden verlaufen dürften.

