Ölpreis und der Energie-Sektor: Wie geht es weiter? STREAM AB 17 UHR

Malcolm Graham-Wood, von Malcy’s Blog aus London (Stream in Englisch). Kein Sektor lief 2022 bisher so gut, wie die Aktien der Energiewerte. Aber wie geht es weiter mit den Energiepreisen? Wie wirkt sich der Konflikt mit Russland aus, und was bedeutet ein vielleicht neuer Nukleardeal mit Iran? Die Citi geht davon aus, dass amerikanisches Crude Oil im zweiten Halbjahr korrigieren wird. Malcolm war zuletzt im September 2020 bei mir zu Gast. Seit über 40 Jahren fokussiert sich der Energie-Profi auf Öl und die Entwicklung der Erdgaspreise. Der Co-Gründer von HydroCarbon Capital und Direktor des Venture Capital Trusts Maven Income & Growth. Seine Karriere in dem Sektor began Ende der 70er Jahre bei Wood Mackenzie. Wir freuen uns auf Eure Fragen, LIVE im Stream!

