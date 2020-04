Ölpreis (WTI) fällt unter 0 $ pro Barrel - Nie dagewesene Entwicklung

WTI Öl - WKN: 792451 - ISIN: XC0007924514 - Kurs: 0,00900 $/bbl. (FXCM)Brent Crude Öl - WKN: 967740 - ISIN: XC0009677409 - Kurs: 25,37000 $/bbl. (FXCM)

Hier die Kursdaten. -0,24 $ pro Barrel Tagestief bisher.

CFD Brokertaxen laufen knallhart heute noch mit dem Maikontrakt, was zu solch grotesken Charts führt. Morgen dürften sie auf den neuen Frontmonat wechseln, morgen dürften diese Charts einen Wert voraussichtlich zwischen 21 und 22 USD haben. Emittenten haben ihre Zertifikate bereits vergangene Woche von Mai und Junikontrakte gerollt.

Eins ist klar, die US Notenbank kauft zwar Junk-Bonds, aber nicht Öl. Wenn das mit Öl so weiter geht, bekommen wir dann Geld ausgezahlt, wenn wir tanken ? Späßle am Rande.

Panik am Markt: WTI-Öl bricht um 70 % ein!

34.192 Trader folgen mir auf Guidants: Bitte hier klicken. Dort gibt es erheblich mehr von mir zu lesen! Melden Sie sich gerne geschwind kostenfrei an.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)