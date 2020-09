OmniClouds standardisiert auf Versa-Netzwerke, um weltweit sicheres SD-WAN bereitzustellen

OmniClouds, der führende Innovator im Bereich der Cloud Service Provider (CSP) und Migrationsanbieter für die Region EMEA, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Versa Secure SD-WAN-Lösung eingeführt hat, um Dienste weltweit anzubieten und zu erweitern. Dabei nutzt es das umfassende SDN-spezifische Netzwerk von OmniClouds, das eine einzigartige Erfahrung mit echten SLA-basierten Cloud-Diensten bietet.

Die Plattform von OmniClouds verbindet die Zweigstellen seiner Unternehmenskunden und Remote-Benutzer mit mehreren öffentlichen und privaten Clouds und senkt so die Kosten und Komplikationen der weltweiten Einführung von Clouds. Sie bietet Versa Networks, dem Marktführer im Bereich Secure SD-WAN, softwaredefinierte Vernetzung über jede Art von Konnektivität für vereinfachtes Management und dynamische Unterstützung bei der Einführung und Migration von Clouds.

OmniClouds wird nicht nur eine vollständig hybride Cloud-Konnektivität bieten, sondern Versa Networks auch als Overlay zu bestehenden Konnektivitätstechnologien wie IP-MPLS, Mikrowellen-, Satelliten-, LTE- oder öffentlichem Internet nutzen, um den Betrieb zu automatisieren und die Konnektivität über große geografische Regionen zu verbessern. Auf diese Weise erhalten Unternehmen, Behörden und KMU-Kunden eine zentrale Verwaltungsansicht des gesamten Netzwerks, so dass sie Sicherheit, Benutzerrechte und Parameter wie Latenzzeit und Dienstqualität einfach kontrollieren können.

OmniClouds wird Versa Cloud Gateways bei den Hauptanbietern von Cloud-Diensten in den einzelnen Regionen und Bezirken nutzen, die sich mit Secure SD-WAN CPE mit Versa Operating System (VOS™) in den Rechenzentren, der Zentrale und den Zweigstellen der Unternehmen verbinden. Dadurch werden die Betriebskosten der Kunden drastisch gesenkt, die Einführung von Cloud-Diensten erleichtert und eine weit verbreitete Konnektivität an entfernten Standorten ermöglicht.

Amr A Eid, Group Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied von OmniClouds, sagte: „OmniClouds ist begeistert und stolz auf die strategische Partnerschaft mit Versa Networks, der erstklassigen Option für SD-WAN-Technologien. Wir sind eine von Partnern geführte globale Organisation, die sich über unsere regionalen, lokalen White Label-ISPs weltweit an unsere Kunden aus den Bereichen KMU, öffentlicher Sektor und SOHO wendet. Dabei streben wir starke Partnerschaften für unsere Netzwerktechnologie und eine visionäre und vertrauenswürdige Führung an, und Versa Networks ist in all diesen Aspekten außergewöhnlich. Wir sind zuversichtlich, dass wir sowohl bei der Cloud-Konnektivität als auch bei der Verwaltung intelligenter Anwendungen den Standard setzen.“

„OmniClouds ist führend in der Optimierung, Migration und Unterstützung von Organisationen bei der Migration von traditionellen Internet-Konnektivitätsmodellen zu modernen, Cloud-basierten Netzwerkinfrastrukturen“, sagte Kelly Ahuja, CEO von Versa Networks. „Secure SD-WAN ist die allgegenwärtige Methode für Unternehmen und Organisationen, um ihre Büros, Telearbeiter, Mitarbeiter, Angestellten und Partner weltweit sicher, zuverlässig und nahtlos mit privaten Rechenzentren, Cloud-Diensten und SaaS zu verbinden. Versa freut sich über die Zusammenarbeit mit OmniClouds, um die beste Lösung für die wachsenden Regionen des Nahen Ostens und Afrikas zu liefern“

Über OmniClouds

Über Versa Networks

Versa Networks, VOS und Versa Titan sind oder können eingetragene Marken von Versa Networks, Inc. sein. Alle anderen hier erwähnten Marken und Namen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200914005911/de/

OmniClouds



Amr Eid



CEO und Vorstandsmitglied der Unternehmensgruppe

media@omniclouds.com

Versa Networks

media@versa-networks.com