OneStream Software, OneStream Software, ein führender Anbieter von CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für Unternehmen weltweit, und PwC Romania gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen eine strategische Allianz für den rumänischen Markt bilden werden. Die Partnerschaft profitiert von der Expertise von PwC als führender Anbieter von Unternehmens- und Technologieberatung und der einheitlichen und cloudbasierten CPM Software von OneStream, um Aktivitäten zu unterstützen, die von der Projektabwicklung bis hin zum Marketing und der strategischen geschäftlichen Zusammenarbeit reichen.

„Rumänien ist ein bedeutender Markt für OneStream Software und wir sind hocherfreut, PwC Romania in unserem Partner-Ökosystem begrüßen zu können”, so Stephanie Cramp, Vice President von Global Alliances bei OneStream Software. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PwC, um Unternehmen in Rumänien und der EMEA-Region dabei zu unterstützen, ihre Komplexität zu bewältigen und ihre Finanzprozesse zu transformieren, indem sie unsere intelligente Finanzplattform nutzen, um mehrere veraltete Anwendungen, Insellösungen und Spreadsheets zu ersetzen.”

Im Rahmen der Partnerschaft wird PwC Romania seine Implementierungsprozesse für OneStream weiter ausbauen, um gemeinsame Kunden in Rumänien und der gesamten EMEA-Region besser zu bedienen. Zudem wird PwC Romania seine Branchen- und Domain-Expertise nutzen, um überzeugende branchenspezifische Lösungen gemeinsam mit OneStream für den gesamten Markt zu erstellen.

„Die globale Gesundheitskrise hat die Betriebsabläufe und Prozesse empfindlich gestört, insbesondere im Finanzbereich. Daher ist es für Unternehmen unerlässlich, sich schnell an den neuen Kontext der sozialen Distanzierung und Telearbeit anzupassen und digitale Fähigkeiten zu implementieren, um sicher und ohne Unterbrechungen weiterzumachen. PwC Rumänien berät Kunden bei der Einführung digitaler Innovationen und der Implementierung der besten Technologien, um komplexe Finanztransformationen zu meistern. Durch diese Partnerschaft stehen uns neue Lösungen zur Verbesserung ihrer Geschäftsbereiche bereit”, so Gabriel Voicilă, Technology Partner bei PwC Romania.

„Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit PwC Romania, insbesondere aufgrund der Domain-Expertise und der Best Practices, die OneStream-Kunden in diesem wichtigen Markt erhalten”, so Matt Rodgers, Senior Vice President und EMEA Managing Director bei OneStream Software. „Diese Partnerschaft wird es OneStream ermöglichen, seine Lieferfähigkeiten in EMEA zu erweitern und unsere Mission zu unterstützen, weltweit 100% Kundenerfolg zu liefern.”

Über OneStream Software

OneStream Software bietet eine marktführende einheitliche Finanzplattform, die die Komplexität von Finanzabläufen reduziert. OneStream setzt das Potential des Finanzmanagements frei, indem es Prozesse des Corporate Performance Management (CPM) wie Planung, Budgetierung und Forecasting, Finanzabschluss & Konsolidierung, Berichterstattung und Analysen in einer einzigen, erweiterbaren Lösung vereinheitlicht. Wir versorgen das Unternehmen mit finanziellen und betrieblichen Einblicken, um eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung zu unterstützen. Alles in einer Plattform, die so konzipiert ist, dass sie sich kontinuierlich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt und entsprechend skaliert.

OneStream ist ein unabhängiges Softwareunternehmen, das von den Private-Equity-Investoren KKR, D1 Capital Partners, Tiger Global und IGSB unterstützt wird. Mit über 700 Kunden, 200 Implementierungspartnern und über 800 Mitarbeitern besteht unsere Hauptaufgabe darin, 100%igen Kundenerfolg zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.onestreamsoftware.com.

Über PwC

Bei PwC ist es unsere Aufgabe, Vertrauen in die Gesellschaft aufzubauen und bedeutende Probleme zu lösen. Wir bilden ein Netzwerk von Unternehmen in 154 Ländern mit mehr als 284.000 Mitarbeitern, die sich der Qualität in den Bereichen Qualitätssicherung, Beratung und Steuerdienstleistungen verpflichtet fühlen. Erfahren Sie mehr über unser Unternehmen und verdeutlichen Sie uns, worauf es Ihnen ankommt, indem Sie uns besuchen auf: www.pwc.com.

PwC bezieht sich auf das PwC Netzwerk und/oder eines oder mehr seiner Mitgliedsunternehmen, wobei es bei jedem von ihnen um eine eigene Rechtseinheit handelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

