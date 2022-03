onvista: Dax wird wieder mutiger – Apple, Vitesco, Compleo und nach Nvidia ist BYD jetzt auch mit Shell im Geschäft

Replaced by the video

Kurz vor dem Wochenende werden die Anleger wieder mutiger. Nach einer sehr durchwachsenen Woche liegt der Dax heute wieder etwas deutlicher im Plus und könnte damit sogar ein hauchdünnes Plus über die Woche schaffen. Das die Lust zum investieren da ist, dass sehen wir heute vor allen Dingen in den hinteren Reihen. Compleo und Eckert & Ziegler präsentieren gute Ausblicke und das wird mit zweistelligen Zuwächsen belohnt.

Bloomberg will von mit der Sache vertrauten Personen die nächsten Pläne von Apple erfahren haben. Ein Abo-Modell soll in der obersten Schublade liegen. Welche Konkurrenz muss sich davor fürchten und bringt es dem Tech-Riesen aus Cupertino wirklich weit nach vorne?

Netflix vermeldet die nächste Übernahme im Gaming-Bereich, Nvidia macht einen großen Satz und BYD und Shell bringen eine interessante Kooperation auf den Weg.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Apple, Netflix, Cleveland-Cliffs, Intel, Nvidia, Siemens Healthineers, Tops & Flops, Vitesco, Eckert & Ziegler, Compleo, Chargepoint, SGL Carbon, BYD, Shell, Nel, Wasserstoff-Zertifikat, MeyerBurger & Zuschauerfragen

