onvista Mahlzeit: Angst vor Lockdown wächst – Apple, Deutsche Bank, Morphosys und gibt es bei Delivery Hero bald ein böses Erwachen?

Im deutschen Leitindex greift die Angst vor einem neuerlichen Lockdown um sich. Die durchgesickerten neuen Maßnahmen der Bundesregierung sind zwar noch ein gute Stück von einem neuerlichen Lockdown entfernt, aber sie deuten auch an: Sollten es so nicht funktionieren mit fallenden Infektionszahlen, dann bleibt nur noch ein Lockdown übrig.

Damit wird die Corona-Pandemie wieder das Thema Nummer 1 in den Köpfen der Anleger. Davon profitieren heute in erster Linie wieder die „Stay at home Aktien“. So ist das Papier von Delivery Hero einer der wenigen Aktien im deutschen Leitindex die sich gegen den Trend stemmen. Aber könnte es bei dem Essenslieferanten am Ende des Jahres eine böse Überraschung geben?

Die Deutsche Bank kann sich heute nach den Zahlen auch im Plus behaupten. Im dritten Quartal konnten die Frankfurter wieder einen Gewinn einfahren. Der Konzernumbau scheint weiterhin auf einem guten Weg zu sein.

