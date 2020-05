onvista Mahlzeit: Dax fängt langsam an nachdenklich zu werden – Infineon, Nordex, Rocket Internet und macht die Lufthansa jetzt einen Rückzieher?

Den vierten Tag in Folge ist der Dax schwungvoll in den Tag gestartet. Allerdings wird der Leitindex gegen Mittag etwas verhaltener und kommt ein Stück zurück – hält sich aber weiterhin im Plus. Werden die Sorgenfalten der Anleger jetzt größer?

Erst haben Streitigkeiten im Bund das Hilfspaket für die Lufthansa verzögert, jetzt scheinen bei der Kranich-Airline Zweifel an den ausgehandelten Rettungsmaßnahmen aufzukommen. Macht die Lufthansa einen Rückzieher?

