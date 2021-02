onvista Mahlzeit: Dax ist stets bemüht – EHang, Daimler, Varta und bei Nel reichen volle Auftragsbücher nicht mehr!

Replaced by the video

Der Dax kommt weiterhin nicht in die Puschen. Nach einem zähen Start ist er schnell wieder ins Minus abgetaucht und sogar unter 13.900 Punkte gefallen. Seit diesem Zeitpunkt kämpft der Leitindex mit dieser Marke. Selbst die guten Zahlen von Daimler heben die Stimmung am gesamten Markt nicht. Auch der Wall Street scheint so langsam die Puste auszugehen. Lediglich der Dow Jones konnte den gestrigen Tag noch im Plus beenden.

Bei Varta ist der groß angekündigte Independence Day ordentlich in die Hose gegangen. Nachdem die Anleger auf ein neues Produkt spekuliert hatten, präsentierte der Batterie-Spezialist lediglich einen neuen Markenauftritt. Obendrein lag der Ausblick auf das laufenden Geschäftsjahr unter den Schätzungen der Analysten. Unterm Strich verliert das Papier am Tag der Batterie zweistellig.

Zahlen gab es auch beim Wasserstoff-Spezialisten Nel. Hier zeigten sich die Anleger ebenfalls nicht sehr erfreut über die präsentierte Bilanz. Zwar konnte Nel Umsatz und Auftragseingang deutlich steigern, aber gleichzeitig wurde auch der Verlust in etwa verdoppelt. Diese Entwicklung bekommt der Aktie heute ganz und gar nicht.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de