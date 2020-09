onvista Mahlzeit: Dax ist weiterhin auf der Hut – VW, BYD, Lufthansa und S&T ist wohl das nächste Opfer einer Short-Attacke

War es der Tonfall in der ersten TV-Debatte zwischen Herausforderer Joe Biden und Amtsinhaber Donald Trump der die Anleger heute etwas verunsichert oder die Tatsache das Joe Biden in den Umfragen leicht vorne liegt und im Fall eines Sieges die Steuergesetze ändern möchte? Die Wahrheit dürfte irgendwo in der Mitte liegen, aber eins hat die TV-Debatte wohl ganz klar gezeigt. Beide Kontrahenten scheinen sich für nichts zu schade zu sein.

Zur Mittagszeit liegt der Dax mit etwas mehr als einem halben Prozent im Minus. Die Sorgenfalten der Anleger scheinen nicht kleiner geworden zu sein. VW rechnet trotz Pandemie am Ende des Jahres mit einem Gewinn, bei der Lufthansa wird die Lage immer düsterer und S&T scheint das nächste Opfer einer Short-Attacke geworden zu sein.

