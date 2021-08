onvista Mahlzeit: Dax knickt ein – Nvidia, Tencent, Daimler, Nel und Meyer Burger Aktie macht einen zweistelligen Freudensprung

Replaced by the video

Gleich an ganzes Bündel an schlechten Nachrichten drückt den Dax heute kräftig nach unten. Das Sitzungsprotokoll der Fed lässt eigentlich keine Zweifel mehr offen, dass die amerikanische Notenbank allerspätestens 2022 anfängt den Geldhahn langsam zuzudrehen. China drosselt die Stahlproduktion und sagt den Rohstoffpreisen damit erneut den Kampf an. Der Chipmangel in der Automobilindustrie hat jetzt auch Toyota erreicht. Im September soll die Produktion um 40 Prozent runtergefahren werden. Und dann wäre da ja noch die Delta-Variante. Goldman Sachs hat jetzt auf die Mutation reagiert und den Ausblick für das amerikanische BIP im dritten Quartal deutlich gesenkt.

Zahlen gab es heute auch noch. Die Aktien von Nel und SFC Energy stehen nach der Veröffentlichung der Bilanzen unter Druck. Musterdepotwert Meyer Burger hingegen springt nach den Zahlen zweistellig in die Höhe. Tencent hat ebenfalls seine Zahlen veröffentlicht. Die sind eigentlich gut, aber eine Warnung vom chinesischen Konzern lässt die Papiere weiter fallen.

