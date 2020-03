Die Fed hat etwas überraschend am Dienstag die Leitzinsen um 0,5 Punkte gesenkt. Die Maßnahme konnte an der Wall Street aber nur kurz ein wenig Euphorie entfachen. Am Ende des Tages schlossen die US-Indizes deutlich im Minus. Der DAX nimmt die Entscheidung heute freundlicher auf.

Wirecard wird mal wieder verklagt, Nel vermeldet eine vielversprechende Kooperation und die Aktie von Teamviewer wird heute durch den Großinvestor unter Druck gesetzt. Zudem hat Redaktionsleiter Markus Weingran eine neue Watchlist mit Aktien aufgelegt, die sich schon jetzt als Schnäppchen entpuppen könnten. Sie reicht von hochspekulativen Werten bis hin zu eher konservativen. onvista Mahlzeit – Schnell auf den Punkt informiert!

