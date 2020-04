Schlechte Wirtschaftsdaten und gruselige Unternehmenszahlen scheinen die Anleger auch heute nicht zu stören. Vor dem Wochenende scheint der Dax die verkürzte Woche doch noch mit einem kleinen Plus zu beenden. Für neue Hoffnung am Aktienmarkt sorgt zum einen Donald Trump und zum anderen neue Ergebnisse in der Wirk- und Impfstoff-Forschung. Zwei US-Pharmawerte stehen dabei vorbörslich besonders im Fokus der Anleger.

Wirecard wird heute von Goldman Sachs abgestuft, Varta kommt bei einer Analysten-Meinung auch nicht gut davon und bei Thyssenkrupp gibt es neue Spekulation für den weiteren Umbau des Konzerns.

