onvista Mahlzeit: Dax verarbeitet Impfstoff-Hoffnung – Adidas, Teamviewer, PlugPower und Musterdepot wird mit vier Veränderungen langsam umgebaut

Gegen Handelsende ist die Euphorie am deutschen Markt, sowie an der Wall Street, ein gutes Stück zurückgekommen. Die Nachricht von Biontech/Pfizer gibt zwar berechtigte Gründe zur Hoffnung, aber lässt auch noch einige Fragen offen. Daher sollte der Start in die neue Woche zum Nachdenken anregen. So in etwa könnte es noch einmal aussehen, wenn der Impfstoff zugelassen wird. Das könnte allerdings noch ein paar Wochen dauern. Die Zeit sollte daher genutzt werden, dass eigene Depot langsam, aber sicher, auf die neue Situation auszurichten.

Zahlen gab es heute auch noch. Zum Beispiel haben Adidas, die Deutsche Post und Teamviewer ihre Bilanzen präsentiert. Obwohl sie durch die Bank nicht schlecht waren, liegen alle drei Werte heute im Minus. Die großen Profiteure der Corona-Krise haben heute immer noch einen schweren Stand.

