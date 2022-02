onvista Mahlzeit: Fed-Minutes heben Stimmung im Dax nicht wirklich – Shopify, Kering, RWE und wo ist das Haar in der Suppe bei den Nvidia-Zahlen?

Replaced by the video

Wer sich von dem Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank neue Informationen bezüglich des Tempos der Zinserhöhungen erhofft hatte, der wurde enttäuscht. Das einzige was danach feststand, wussten alle schon im Vorfeld: Im März wird die Fed die Zinsen erhöhen. Ob es ein kleiner oder großer Zinsschritt wird und welches Tempo Jerome Powell danach an den Tag legen wird, dass ging aus den Fed-Minutes nicht hervor. An der Wall Street wurde dies allerdings freundlich aufgenommen, da immer noch darauf gehofft wird, dass die Fed gemächlich an der Thema Zinserhöhungen herangeht.

Große Jubelstürme haben die Zahlen von Nvidia nach Börsenschluss auch nicht ausgelöst. Dabei hat der Technologie-Konzern auf allen Ebenen überzeugt. Umsatz, Gewinn und Ausblick lagen über den Erwartungen der Analysten. Trotzdem verliert das Papier 3 Prozent im nachbörslichen Handel. Wo ist das Haar in der Suppe?

Aus der Dax-Familie gibt es heute drei positive Überraschungen. Airbus liefert trotz Corona-Pandemie beim Gewinn einen neuen Rekordwert, die Commerzbank ist zurück in den schwarzen Zahlen und kurz vor der Sendung hat RWE noch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Trotzdem kommt im Dax keine richtige Freude auf. Er pendelt heute schon den ganzen Vormittag zwischen Plus und Minus.

Die Aktien der heutigen Sendung: Dax, Kraft Heinz, Shopify, Nvidia, Albemarle, Nutrien, Cisco, Kering, RWE, Airbus, Continental, Infineon, Tops & Flops, Commerzbank, Gerresheimer, Musterdepot, Alteryx, Zaptec, Hydrogenpro, SFC Energy, Upstart, Microsoft, Morphosys, Watchlist Buy the dip, Macys

