Opening Bell: Tech-Lichtschalter

Der Nasdaq erinnert an einen Lichtschalter, der wild an und aus geknipst wird. Technisch ist der Index in weiterhin schwierigen Gewässern. Wir befinden und unter dem 50-Tagedurchschnitt und am oberen Ende des Abwärtstrends. Neben den schwierigen Vorjahresvergleichen, hängt der Tech-Sektor am Tropf des Rentenmarktes. Die Renditen der US-Staatsanleihen ziehen an, angefacht durch die robuste Wirtschaft, anziehende Inflationserwartungen und den auf Pump finanzierten Stimulus.

