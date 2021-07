Opening Bell: Tech to the Moon

Replaced by the video

Fast ein Jahr haben die Aktien von Amazon für ein neues Jahreshoch gebraucht. Dass die Aktie technisch nun nach oben ausgebrochen ist, einhergehend mit den Aktien von Apple, sorgt für eine andauernde Outperformance des Nasdaq. Dass Samsung Electronics im zweiten Quartal robustes Wachstum meldet und SAP bei der Bank of America zum Kauf empfohlen wird, sorgt im Tech-Sektor ebenfalls für gute Laune. Dass die Renditen der US-Staatsanleihen weiter sinken, wirkt sich ebenfalls positiv aus. Der Goldman Sachs Financial Conditions Index ist auf ein neues Rekordtief gesunken. Daran gemessen war das Umfeld für den Aktienmarkt noch nie so stark stimulierend wie aktuell.

