ORACLE - Korrektur nach Zahlen?

Oracle übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,54 USD die Analystenschätzungen von 1,31 USD. Der Umsatz liegt mit 11,23 Mrd. USD über den Erwartungen von 11,04 Mrd. USD.

Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt schwach aus. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 81,64 USD an der NYSE wird die Aktie aktuell bei 77,78 USD getaxt.

Die Oracle-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im März 2020 fiel die Aktie kurzzeitig unter den Aufwärtstrend seit Oktober 2002. Dieser Rückfall wurde aber schnell wettgemacht. Seitdem bestimmen die Bullen die Richtung. In den letzten Monaten lief die Aufwärtsbewegung unter höherem Tempo ab. Am 08. Juni markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 85,03 USD.

Seitdem konsolidiert die Aktie. Dabei fiel sie gestern auf den steilen Aufwärtstrend seit Februar zurück. Dieser liegt heute bei ca. 81,65 USD. Zudem liegt zwischen 80,72 USD und 80,21 USD eine wichtige Unterstützungszone. Die aktuellen Taxen deuten auf eine Eröffnung klar unter diesen Marken hin.

Kaufwelle abgewürgt?

Sollte sich der Rückfall unter die genannten Unterstützungen bestätigen, dann könnte dies der Startschuss für eine größere Konsolidierung sein. Diese könnte die Aktie in den kommenden Wochen in Richtung des Aufwärtstrends seit März 2020 bei aktuell 70,68 USD führen. Sollte sich der Rückfall aber nicht bestätigen und die Aktie wieder in den Aufwärtstrend zurückkehren, dann wäre eine Rally in Richtung 93 USD möglich. Dort würde die Aktie auf die obere Begrenzung der langfristigen Aufwärtsbewegung treffen.

Fazit: Die Oracle-Aktie befindet sich in einer kurzfristig kritischen Lage. Eine etwas größere Konsolidierung könnte bereits laufen. Der langfristige Aufwärtstrend ist aber bisher intakt.

