OTS: CHECK24 GmbH / CHECK24 erstattet bis zu sechs Monate die Kreditraten bei ...

CHECK24 erstattet bis zu sechs Monate die Kreditraten bei Arbeitslosigkeit München (ots) -

- Kostenloser Kreditschutz - unabhängig von Kreditbetrag, Verwendung, Laufzeit und Bank - CHECK24 Kreditkunden sind sechs Monate vor unverschuldeter Arbeitslosigkeit geschützt - Über 300 CHECK24-Experten beraten bei Fragen rund um den digitalen Kreditabschluss

CHECK24 bietet Kunden einen kostenlosen Kreditschutz gegen Arbeitslosigkeit - für bis zu sechs Monate. Für Kreditkunden, die innerhalb der ersten sechs Monate ihrer Kreditlaufzeit unverschuldet arbeitslos werden, erstattet CHECK24 nach Eintritt der Arbeitslosigkeit alle übrigen Kreditraten in diesem Zeitraum.*

"Neben den günstigsten Zinsen möchten wir unseren Kunden auch Sicherheit in Krisenzeiten vermitteln" , sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Wer unverschuldet arbeitslos wird, muss sich mit dem Kredit Airbag keine Sorgen um seine Kreditraten machen."

Kredit Airbag - unabhängig von Kreditbetrag, Verwendung, Laufzeit und Bank

Alle CHECK24-Kunden, die im Aktionszeitraum (15.-30.6.2020) einen Kredit über das Vergleichsportal anfragen und bis zum 31. Juli abschließen, erhalten den zusätzlichen Kreditschutz gratis zu ihrem Kreditvertrag. Ob Autokredit, Umschuldung oder Ratenkredit mit freier Verwendung: Für einen Kreditabschluss zu den Aktionsbedingungen kommen alle im CHECK24 Kreditvergleich gelisteten Ratenkredite infrage - unabhängig von der Kredithöhe, der Laufzeit oder dem Verwendungszweck.

Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexperten persönlich

Verbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.

Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen. Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe künstlicher Intelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto des Antragstellers. Das reduziert das Risiko einer Kreditablehnung durch Fehleingaben.

*Teilnahmebedingungen unter: http://www.check24.de/kredit-airbag

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

