PACCAR - Mach's noch einmal!

Paccar Inc. - WKN: 861114 - ISIN: US6937181088 - Kurs: 91,670 $ (NASDAQ)

"Die Käufer setzen den Blinker" schrieb ich im Dezember 2020 über die Analyse der Paccar-Aktie. Wie sich anschließend herausstellte, setzten sie den Blinker wohl in die falsche Richtung. Denn es bedurfte mehrerer weiterer Tests der Unterstützung bei 84,22 USD, ehe die Fahrt gen Norden doch noch losging und beide Aufwärtsziele erreicht wurden. Im Januar schoss die Aktie des US-Lkw-Herstellers zwischenzeitlich sogar in die Dreistelligekeit, konnte dieses Kurslevel aber nicht lange halten.

Bereits Ende April meldete Paccar die Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2021. Und diese fielen stark aus, sogar stärker als vom Markt erwartet. Der Umsatz kletterte verglichen mit dem Vorjahresquartal von 5,16 auf 5,85 Mrd. USD, der Gewinn je Aktie stieg um 31 % auf 1,35 USD. Analysten hatten nur mit Erlösen von 5,31 und einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD gerechnet. Auf Gesamtjahressicht erwarten die Experten einen deutliche Anstieg von Umsatz und Gewinn auf 22,77 Mrd. USD und 5,65 USD je Aktie. Die KGVs fallen mit 16 und 13 somit absolut vernünftig aus, hinzu gibt es eine Dividendenrendite von über 2 %.

Die charttechnische Konstellation ist insofern interessant, als dass das Korrekturmuster seit Januar sich in einen Keil fassen lässt. Von der unteren Keilbegrenzung ist der Wert zuletzt wieder nach oben abgeprallt. Nutzen die Käufer diese Vorlage in der kommenden Woche, wäre Erholungspotenzial in Richtung 94,40 USD ableitbar. Darüber wäre die Zone zwischen 95,82 und 96,71 USD erreichbar. Erst wenn auch diese Marken fallen, wird der Titel zunehmend für Prozykliker interessant.

Aktuell ist das Setup sehr gewagt, womit Trader testweise nur einen Teil der angedachten Komplettposition riskieren könnten. Diese Anfangsposition wäre ausbaubar, sollten die beschriebenen Widerstände fallen. Absicherungen wären unter 88,68 USD möglich. Reißt dieser Support, werden erneut Abgaben in Richtung 84,22 USD wahrscheinlich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 17,15 22,77 25,20 Ergebnis je Aktie in USD 3,74 5,65 6,80 KGV 25 16 13 Dividende je Aktie in USD 1,98 1,97 2,34 Dividendenrendite 2,16 % 2,15 % 2,55 % *e = erwartet

Paccar-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)