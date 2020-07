Parsec im März 2020 als Gartner Peer Insights Customers’ Choice für Produktionsleitsysteme ausgezeichnet

Die Auszeichnung als Gartner Peer Insights Customers’ Choice beruht auf Feedback und Bewertungen vonseiten professioneller Endanwender, die Erfahrungen mit Kauf, Implementierung oder Nutzung des Produkts oder der damit verbundenen Dienstleistungen haben

Parsec, ein namhafter Anbieter von Anwendungen zur wirkungsvollen Handhabung von Produktionsvorgängen, gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen im März 2020 als Gartner Peer Insights Customers’ Choice für Produktionsleitsysteme ausgezeichnet wurde.

Seit mehr als dreißig Jahren arbeitet Parsec mit Produktionsbetrieben rund um die Welt an der messbaren Verbesserung ihrer Geschäftsvorgänge. TrakSYS – die vereinheitlichte, integrierte Lösungsplattform von Parsec – ist bei diesem Ablauf behilflich, indem es die Handhabung der Produktionsvorgänge so einfach wie möglich macht.

Gartner definiert Produktionsleitsysteme bzw. Manufacturing Execution Systems als „spezialisierte Kategorie von produktionsorientierter Software, mit der die Ausführung von physischen Vorgängen zur Umwandlung von Rohstoffen in Zwischen- und/oder Endprodukte in Echtzeit gehandhabt, überwacht und synchronisiert werden kann. Diese Systeme koordinieren die Ausführung derartiger Arbeitsaufträge mit der Produktionsplanung und unternehmensweiten Systemen wie ERP und Produktlebenszyklusmanagement (PLM). MES-Anwendungen bieten auch Rückmeldungen bezüglich Prozessleistung und fördern die Rückverfolgbarkeit auf Ebene von Bestandteilen und Materialien sowie bei Bedarf ihre Abstammung und die Eingliederung in den Prozessverlauf. Diese Kapazitäten erstrecken sich von der Freigabe von Produktgestaltung/Prozessauslegung (PLM) über die Freigabe des Arbeitsauftrags (ERP) bis hin zum Abschluss des Produktionsvorgangs. Die Perspektive des MES-Markts von Gartner schließt Produktionsautomatisierungssoftware wie Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Prozessleitsysteme bzw. Distributed Control Systems (DCS) und speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) aus.“

„Wir sind der Meinung, dass die Auszeichnung als Customers’ Choice für Produktionsleitsysteme im März 2020 das Engagement widerspiegelt, das wir gegenüber unseren Kunden eingehen, um ihnen ein erstklassiges Produkt mit Unterstützung durch herausragenden Kundendienst anzubieten“, sagte Eddy Azad, Gründer und CEO von Parsec. „Wir führen weitere Neuerungen ein und setzen gleichzeitig unseren Produktfahrplan um, damit wir den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen können, und wir sind ihnen für das Feedback dankbar, das sie auf Gartner Peer Insights hinterlassen haben.“

Über Peer Insights:

Peer Insights ist eine Onlineplattform für Bewertungen und Rezensionen von IT-Software und -Services, die von IT-Profis und Entscheidungsträgern für technologische Anschaffungen verfasst und gelesen werden. Ziel ist es, IT-Führungskräften zu erkenntnisreicheren Kaufentscheidungen zu verhelfen und Technologieanbietern eine Verbesserung ihrer Produkte zu ermöglichen, indem sie objektive und unvoreingenommene Rückmeldungen von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights enthält mehr als 215.000 geprüfte Rezensionen in mehr als 340 Märkten. Weitere Informationen finden Sie auf www.gartner.com/reviews/home.

Gartner Peer Insights Customers’ Choice stellt die subjektiven Meinungen einzelner Endanwender aus Rezensionen, Bewertungen und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik angewendet werden. Sie geben weder die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wieder noch stellen sie eine Befürwortung dar.

Über Parsec:

Bei Parsec verfolgen wir den Auftrag, Ihre Produktionsvorgänge so einfach wie möglich zu machen, indem wir Ihnen mehr Einblick, Wissen und Kontrolle geben. Zu diesem Zweck kombinieren wir unsere Softwareplattform TrakSYS, ein integriertes Anwendungspaket zu wirkungsvollen Handhabung von Produktionsvorgängen, mit unseren umfassenden Erfahrungen in den Bereichen Fertigungsinformatik, Lean-Methodik und Lösungsfindung. TrakSYS wird in Tausenden von Produktionsbetrieben in über 100 verschiedenen Ländern verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf www.parsec-corp.com.

