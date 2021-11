PAYPAL - Intraday-Crash nach den Quartalszahlen

Der weltweit tätige Zahlungsdienstleister PayPal legte am Montag nachbörslich Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Mit diesen konnte man zwar die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie in Höhe von 1,07 USD übertreffen, da das Unternehmen 1,11 USD je Aktie verdiente, beim Umsatz aber blieb man mit 6,18 Mrd. USD hinter den Erwartungen von 6,23 Mrd. USD zurück. Darüber hinaus gab das Unternehmen einen Ausblick auf das weitere Geschäftsjahr, aber weder die Zahlen noch dieser kamen am Markt gut an. Bereits im Vorfeld der Quartalszahlen stand die Aktie unter Druck und dieser Druck beschleunigte sich im gestrigen Handel noch einmal. Die Aktie verlor zweistellig und war damit so günstig, wie zuletzt im November 2020. Welche Probleme das charttechnisch mit sich bringt, wird beim Blick auf den langfristigen Chart deutlich.

Schwierige Zeiten für PayPal-Aktionäre!

Mit Argusaugen wird man jetzt die weitere Entwicklung in der PayPal-Aktie verfolgen müssen. Rein charttechnisch könnten schwierige Zeiten bevorstehen, nachdem der große Unterstützungsbereich bei 226-212 USD bärisch gebrochen wurde. Im ungünstigsten Fall könnte es in den nächsten Wochen bzw. Monaten weiter abwärts in Richtung 175-170 USD gehen.

Der große Hoffnungsschimmer auf Investorenseite liegt darin, dass es sich bei der Beschleunigung im Abwärtstrend inklusive des Ausbruchs unter den Support um 225 USD um einen Sell-Off gehandelt hat. In diesem Fall gibt es schlicht kein neues Verkaufsinteresse mehr, weil alle Marktteilnehmer, die die Aktie loswerden wollten, jetzt ausgestiegen sind. Ein solches Umfeld bildet eine gute Ausgangsbasis für eine Stabilisierung. Um jedoch über mehr als eine Erholung beispielsweise zurück in Richtung 237,50 USD hinauszukommen, müsste es eine vollständige Bodenbildung und eine nachhaltige Rückkehr über 226 US-Dollar geben. Zurück in der alten Range, die uns das gesamte Jahr 2021 beschäftigt hat, könnten anschließend weitere Gewinne auf 270 und später auch 309 USD folgen.

PayPal Holdings Inc.

Fazit: Formal wäre in der PayPal-Aktie zwar der Abwärtstrend zu favorisieren, aktuelle Notierungen um 205/206 USD erscheinen aber nicht mehr attraktiv genug. Das CRV lässt zu wünschen übrig und gleichzeitig ließe sich, wie oben gezeigt, auch bullisch argumentieren. Aus diesem Grund würde ich persönlich zunächst eine abwartende Haltung einnehmen, bis sich wieder spannende/lukrative Kursmuster zeigen.

