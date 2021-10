PAYPAL - Jetzt oder nie?

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 260,210 $ ( Nasdaq

Die Paypal- Aktie markierte nach einer langen und starken Rally am 16. Februar 2021 ein Allzeithoch bei 309,14 USD. Seitdem befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Daran änderte auch das neue Allzeithoch vom 26. Juli bei 310,16 USD nichts.

Diese Konsolidierung kann als aufsteigendes Dreieck angesehen werden. Tendenziell ist daher mit einem Ausbruch nach oben zu rechnen. Allerdings musste der Wert in den letzten Wochen einige Abgaben hinnehmen.

Diese Abgaben führten die Aktie am Mittwoch auf den EMA 200 bei aktuell 258,78 USD und auf den Aufwärtstrend seit 05. März 2021. Dieser Aufwärtstrend ist die untere Begrenzung des aufsteigenden Dreiecks. Er verläuft heute bei 257,60 USD. Gestern behauptete sich der Wert über diesem Unterstützungsbereich. Auch die aktuellen Taxen liegen knapp darüber, obwohl der Nasdaq deutlich im Minus notiert.

Neue Kaufwelle möglich

Die PayPal-Aktie notiert auf einem wichtigen Unterstützungsbereich, hier kann eine (Vor-) Entscheidung für das Verhalten der Aktie in den nächsten Wochen und vielleicht sogar Monaten fallen. Dreht die Aktie in diesem Bereich nach oben, dann besteht die Chance auf eine Rally in Richtung 309,14-310,16 USD. Ein Kaufsignal, das auf den Start einer solchen Bewegung hindeutet, liegt bisher nicht vor.

Sollte der Wert aber stabil unter 257,60 USD abfallen, dann könnte es zu einer größeren Abwärtsbewegung kommen. Ein rechnerisches Ziel läge dann bei 185,88 USD.

Fazit: Die PayPal-Aktie steht vor einer wichtigen Entscheidung. Aktuell haben die Bullen noch die besseren Karten.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)