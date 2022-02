PFIZER - Umsatzprognose enttäuscht

Pfizer gab heute vorbörslich Zahlen und Prognose bekannt. Die erste Reaktion auf dieses Zahlenwerk fällt klar negativ aus. Nach einem gestrigen Schlusskurs an der NYSE bei 53,21 USD fällt die Aktie im vorbörslichen Handel auf 51,35 USD. Zwar hat der Konzern die Erwartungen beim Gewinn je Aktie klar übertroffen. Der Gewinn liegt bei 1,08 USD bei einer Erwartung von 0,88 USD je Aktie. Allerdings enttäuscht die Umsatzprognose für das laufende Jahr. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz in einer Spanne zwischen 98 Mrd. USD und 102 Mrd. USD. Analysten hatten mit 106,8 Mrd. USD gerechnet.

Die Aktie fiel im März 2020 auf ein Tief bei 27,89 USD. Danach startete eine volatile Aufwärtsbewegung. Im November 2021 gelang im zweiten Versuch der Ausbruch über das alte Allzeithoch bei 50,03 USD aus dem Jahr 1999. Anschließend schoss der Wert auf das aktuelle Rekordhoch bei 61,71 USD nach oben.

Seit diesem Hoch vom 20. Dezember konsolidiert die Aktie. Dabei kam es im Tief zu einem Test des alten Allzeithochs. Diese Unterstützung konnte zwar gehalten werden, aber der anschließende Aufschwung führte zu keinem Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. Heute fällt die Aktie vorbörslich erneut in die Richtung des alten Allzeithochs zurück.

Wichtige Phase

Die Pfizer-Aktie steht vor einer Entscheidung, die den Kursverlauf für mehrere Wochen prägen könnte. Gelingt ein Ausbruch über 54,67 USD wäre die Konsolidierung der letzten Wochen beendet. In diesem Fall könnte der Wert in Richtung Allzeithoch und später sogar in Richtung 75 USD ansteigen.

Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter das alte Allzeithoch kommen, könnte der Wert für mehrere Woche unter Druck geraten. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 40,94 USD zu rechnen.

Fazit: Die Reaktion auf die Zahlen wird vermutlich eine mittelfristige Entscheidung mit sich bringen. Diese gilt es aber abzuwarten, da im Moment keine Richtung klar bevorzugt werden kann.

