PHCHD kündigt Investition durch L Catterton in Höhe von 20 Mrd. JPY an

Die PHC Holdings Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, Japan, im Folgenden PHCHD) gab heute eine Investition durch L Catterton (Hauptsitz: Connecticut, USA), der weltweit größten Private-Equity-Firma mit Fokus auf Konsumgüter, in Höhe von 20 Mrd. JPY bekannt. Mit dieser Transaktion schließt sich L Catterton den Aktionären von PHCHD, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Mitsui & Co, Ltd. und Life Science Institute, Inc. (ein Mitglied der Mitsubishi Chemical Holdings Group) und der Panasonic Corporation an und wird mit ihnen zusammenarbeiten, um Werte zu schaffen.

L Catterton verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Investitionen in führende Unternehmen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen für Endverbraucher, darunter FYI Doctors, ClearChoice, 98Point6 und Patient Point. Mit dieser Investition expandiert das Unternehmen in die Bereiche medizinische Geräte und Gesundheitsdaten. Als neuer Anteilseigner wird L Catterton das weitere Wachstum von PHCHD mit seiner Expertise, seinem Branchenwissen und seinem weitreichenden Netzwerk in der Gesundheitsbranche für Endverbraucher unterstützen.

PHCHD ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das Produkte und Dienstleistungen mit Mehrwert in den Bereichen Diabetes-Management, Biowissenschaften und Diagnostik sowie Gesundheitsdienstleistungen in Japan anbietet. Im Jahr 2019 erwarb das Unternehmen das Geschäftsfeld der anatomischen Pathologie (derzeit unter dem Namen Epredia) von Thermo Fisher Scientific Inc. und die LSI Medience Corporation, die hauptsächlich das klinische Testgeschäft betreibt. Diese Transaktionen dienten dazu, das Geschäftsportfolio von PHCHD zu diversifizieren, die globale Geschäftsbasis zu stärken und das zukünftige Wachstum zu fördern.

John Marotta, Präsident und CEO von PHCHD, sagt: „Ich freue mich, dass wir diese Transaktion abgeschlossen haben und begrüße L Catterton als unseren neuen Aktionär. PHCHD ist eine wirklich globale, diversifizierte Gesundheitsplattform mit etablierten Marken, die weltweit enormen Erfolg erzielt hat. Durch die Kombination unseres innovativen Produkt- und Dienstleistungsportfolios mit unserem Geschäftsmodell, das auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist, ist PHCHD für eine weitere globale Expansion gut aufgestellt und ist bereit, seine strategischen Wachstumsprioritäten weiter umzusetzen. Wir hoffen, dass wir in Zukunft mit der Expertise und Unterstützung von L Catterton in der Lage sein werden, neue Chancen zu nutzen, um unser Geschäft weiter auszubauen und unseren Kunden einen größeren Mehrwert bieten zu können. Wir sind überzeugt, dass L Catterton der richtige Partner für unser nächstes Wachstumskapitel ist.“

Chinta Bhagat, Managing Partner von L Catterton Asia, sagte: „Wir freuen uns, einer so namhaften Gruppe von Anteilseignern bei PHCHD beizutreten, um den Aufbau eines innovativen, globalen Unternehmens für Gesundheitslösungen zu fördern. Die Gesundheitsbranche und insbesondere die Medizintechnik verlagern sich immer mehr von einer wissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Ausrichtung hin zu einer stärkeren Verbraucherorientierung. Dadurch ist L Catterton in der Lage, unsere tiefgreifenden Kenntnisse zu nutzen und eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung der zukünftigen Geschäfte von PHCHD zu spielen, insbesondere in den USA und Asien. Wir freuen uns darauf, das sehr erfahrene Management-Team von PHCHD in diesen Bereichen zu unterstützen und eng mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Über PHC Holdings Corporation

Die 2014 gegründete PHC Holdings Corporation ist ein globales Gesundheitsunternehmen, zu dessen Tochtergesellschaften PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Epredia und LSI Medience Corporation gehören. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vertreibt und wartet weltweit Lösungen in den Bereichen Diabetesmanagement, Biowissenschaften und Diagnostik und bietet darüber hinaus Gesundheitsdienstleistungen in Japan an, die gemäß seiner Unternehmensmission „Wir tragen durch unsere sorgfältigen Bemühungen, Gesundheitslösungen zu schaffen, die einen positiven Einfluss haben und das Leben der Menschen verbessern, zur Gesundheit der Gesellschaft bei“ eingesetzt werden. Der konsolidierte Nettoumsatz der PHC-Gruppe belief sich im GJ 2019 auf 272 Milliarden Yen, mit einem weltweiten Vertriebsnetz von Produkten und Dienstleistungen in mehr als 125 Ländern.

www.phchd.com

Über L Catterton

Mit ca. 25 Mrd. $ Eigenkapital im Rahmen seiner Fondsstrategien und 17 Niederlassungen auf der ganzen Welt ist L Catterton das größte globale Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf den Konsumgüterbereich. L Cattertons Team aus fast 200 Investment- und operativen Fachleuten arbeitet mit Managementteams auf der ganzen Welt zusammen, um strategische Pläne zur Förderung des Wachstums umzusetzen. Dabei nutzt das Unternehmen ein tiefes Verständnis für Kategorien, operative Exzellenz sowie ein breites Partnernetzwerk. Seit 1989 hat das Unternehmen über 200 Investitionen in führende Verbrauchermarken getätigt. Für weitere Informationen über L Catterton besuchen Sie bitte www.lcatterton.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210331005883/de/

Ansprechpartner Medien:

Joseph Delahunty

PHC Holdings Corporation

+41 79 422 9286