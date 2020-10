PierianDx und Pillar Biosciences kündigen Partnerschaft zur Unterstützung von präziser Krebsbehandlung an

Mehrere zielgerichtete Assays von Pillar Biosciences sollen mit der PierianDx-Plattform kombiniert werden, um Zeit, Kosten und Komplexität von klinischen Genomtests zu reduzieren

PierianDx, das führende Unternehmen für Informatik für die klinische Genomik, und Pillar Biosciences, ein führendes Unternehmen für Sequenzierung der nächsten Generation (Next-Generation Sequencing, NGS) in der klinischen Onkologie, haben heute eine Partnerschaft angekündigt. Pillar Biosciences wird demnach den klinischen Genombericht von PierianDx direkt in Verbindung mit seinen Krebs-Profiling-Assays verkaufen können. Gemäß dem Vertrag wird PierianDx die Bioinformatik-Pipeline von Pillar Biosciences PiVAT® in die PierianDx-Umgebung integrieren. So wird den Nutzern eine beschleunigte Implementierung einschließlich Assay-spezifischer Variantenfilter ermöglicht, um erstklassige klinische Genomberichte zu erstellen und eine vollständige Lösung von der Probe bis zur Antwort zu ermöglichen.

Labore weltweit nutzen die Assays von Pillar Biosciences zur Erkennung grundlegender genetischer Varianten für Krebs und andere Erkrankungen. Die zielgerichteten Panels von Pillar Biosciences nutzen die proprietäre Anreicherungschemie SLIMamp®, mit der die schnelle, automatisierte Amplifikation sich überlappender Amplicons in einem einzigen Reaktionsgefäss mit minimaler Probenzuführung möglich ist. Die komplementäre Bioinformatik-Pipeline PiVAT® von Pillar Biosciences ist auf Effizienz optimiert. So können Reflextests reduziert werden, und das Aufrufen niederfrequenter Varianten ist für jede Art von Variante möglich, während gleichzeitig begrenzte Computerressourcen genutzt werden. PierianDx liefert den Clinical Genomics Workspace™. Er besteht aus intuitiver Software und einer robusten klinischen Wissensdatenbank, die Varianteninformationen in einen für ärztliches Personal direkt nutzbaren hoch strukturierten und umfassenden Bericht transformiert.

Die Optimierung von NGS zusammen mit der Interpretation von klinischen Genomen und zugehöriger Berichterstellung bleibt insbesondere für komplexe Panels zeitaufwendig und anspruchsvoll. Vom gemeinsamen Angebot der Panels von Pillar Biosciences zusammen mit dem Bericht von PierianDx resultiert ein gebrauchsfertiger klinischer Genombericht, der für jeden Assay optimiert ist. Außerdem wird die Lösung für Kunden weltweit über sichere sowie, im Fall der europäischen Regionen, mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konforme Cloud-Instanzen verfügbar sein. Dadurch bekommen Labore und Gesundheitseinrichtungen weltweit eine äußerst zuverlässige Methode für solche Tests an die Hand, die Präzisionsdiagnostik und -behandlungen für ihre Patienten ermöglicht.

„Mit den Assays von Pillar Biosciences ist die robuste Erkennung aller Arten von Varianten innerhalb eines vereinfachten Workflows möglich“, erklärt Gang Song, PhD, CEO von Pillar Biosciences. „Durch Optimierung von Variantenfiltern und Integration in die PiVAT-Pipeline optimiert PierianDx Interpretation und Berichterstellung und steigert so den Wert für unsere Kunden erheblich.“

Rakesh Nagarajan, MD, PhD und Gründer und Chief Technical and Visionary Officer von PierianDx, sagt dazu weiter: „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Support für die Assays von Pillar Biosciences bereitstellen können. Der Markt verlagert sich hin zu sensibleren Assays im LDT-Bereich, und führende Assay-Hersteller sind bestrebt, Zulassung für In-vitro-Diagnostika (IVD) zu erhalten. Wir fühlen uns daher verpflichtet, die Herausforderungen anzugehen, die aus der noch größeren Komplexität bei Interpretation und Berichterstellung erwachsen.“

Über PierianDx

Das 2014 von der Washington University in St. Louis aus gegründete Unternehmen PierianDx konzentriert sich darauf, die Krebsdiagnostik voranzubringen und gezielte Therapien für Gesundheitssysteme, Labors und Patienten weltweit zugänglicher zu machen. Seine branchenführenden Technologien für die klinische Genomik, das CAP- und CLIA-akkreditierte Labor, die IVD-kompatible Wissensdatenbank und Berichtslösung sowie seine Fachkompetenz bieten den am besten integrierten, vertrauenswürdigsten und kooperativsten Ansatz im gesamten Spektrum der klinischen Versorgung. Von Genomsequenzierung und biomedizinischer Informatik im Labor bis zu Berichterstellung und Entscheidungshilfe am Patientenbett treibt PierianDx die Einführung der Genomik in die klinische Versorgung voran und beschleunigt den Kampf gegen somatische Krebserkrankungen und Erbkrankheiten in der Keimbahn. www.pieriandx.com.

Über Pillar Biosciences

Pillar Biosciences ist ein Unternehmen für klinische Krebsdiagnostik mit Sitz in Boston, Massachusetts, und Shanghai, China. Unsere automatisierbaren Technologien zur Variantenerkennung liefern über optimierte NGS-Workflows robuste Ergebnisse mit schnellen Bearbeitungszeiten. Dank unserer SLIMamp®– und PiVAT®-basierten Produkte können Hochdurchsatz-Referenzlabore und Labore für die klinische Onkologie die Präzisionsmedizin in die Praxis umsetzen, indem sie ihre diagnostische Produktivität erhöhen.

