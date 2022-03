PLUG POWER - Das könnte die Trendwende sein!

Wer auf die Kursentwicklung von Plug Power schaut, dürfte enttäuscht sein. Seit letztem Jahr brach der Aktienkurs in der Spitze um über 75 % auf ein Tief bei 17,51 USD ein. Wer sich jedoch nur auf diesen Verlauf konzentriert, kennt nur die halbe Wahrheit. Fakt ist nämlich auch, dass die Aktie vor knapp Jahren zu Kursen von vier US-Dollar gehandelt wurde, bevor im Zuge der Corona-Krise ein Hype einsetzte. Ein schönes Beispiel dafür, dass es immer zwei Seiten einer Medaille gibt. Die interessantere Frage für Trader und Investoren ist jetzt jedoch, wie es in den nächsten Wochen weitergehen könnte.

Ukraine-Krise sorgt für Kaufinteresse

In diesem Zusammenhang konnten die Bullen gerade einen Punktgewinn erzielen. Der Supportbereich um 18,50 USD wurde in den letzten Wochen mehrfach erfolgreich verteidigt und seit Ende letzter Woche ist das Interesse an Wasserstoff-Aktien wieder groß. Die Zuspitzung in der Ukraine-Krise sorgt für neues Kaufinteresse in Plug Power. Anleger dürften darauf spekulieren, dass man sich bei all den Sanktionen gegen Russland am Energiemarkt nach Alternativen umschauen wird. Man möchte sich unabhängiger machen und muss auf eigenen Beinen stehen. Plug Power könnte davon profitieren, so eine mögliche Spekulation der Anleger.

Der Boden ist bereitet!

Technisch gesehen wird diese Argumentation unterstützt. Mit der Rückeroberung von ca. 24 USD zeigt sich in der Aktie ein mittelfristiger Boden. Ein solcher schließt zwischenzeitliche Konsolidierungen und kleinere Korrekturen zwar nicht aus, in Summe aber könnten die Bullen in den nächsten Wochen weiter Druck machen. Die kurzfristigen Ziele liegen um 28,65 USD, gefolgt von ca. 31,75 USD und der Abwärtstrendlinie im Bereich von 38,50 USD. Auf der Unterseite beginnt bereits bei ca. 23,85 USD ein breiter Unterstützungsbereich, der sich letztlich bis zum Jahrestief hinzieht.

Plug Power Inc.

Fazit: Die Plug-Power-Aktie ist auf der Longseite wieder interessant. Mit dem aktuellen Boden eröffnet sich mit Blick auf die nächsten Wochen weiteres Aufwärtspotenzial.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)