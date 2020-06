PLUG POWER - Gewaltiger Befreiungsschlag

In einem starken Aufwärtstrend schob sich die Aktie seit 2019 nach oben und brach schließlich aus der Seitwärtsrange seit 2015 nach oben hin aus. Mit dem Crash im März kam es zum Rücksetzer an die alte Rangeoberkante (rot), von wo aus es anschließend wieder nach oben ging. Schließlich pendelte sich das Papier über mehrere Wochen seitwärts ein, die Handelsspanne verengte sich zuletzt spürbar. Am vergangenen Donnerstag kam es dann zu einer dynamischen Kaufwelle, welche zum Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach oben hin führte. Damit liegt ein neues Kaufsignal vor.

Weitere Aufwärtswelle möglich

Mit dem Ausbruch könnte eine größere Aufwärtsbewegung ihren Anfang nehmen. Das erste Ziel wäre das Jahreshoch bei 6,05 USD, darüber hinaus ist Platz bis 8,37und zum 2014er Hoch bei 11,72 USD.

Kursrücksetzer könnten ab jetzt Einstiegschancen bieten. Nur tiefer als 4,10 USD sollte die Aktie ab jetzt nicht mehr fallen, um das Kaufsignal nicht zu negieren. Dann wären Abgaben bis3,62 - 3,79 USD denkbar. Darunter droht ein größerer Abverkauf.

