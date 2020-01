Plug Power: Neuer Auftrag lässt die Aktie in die Höhe schnellen – Wasserstoffwerte bleiben angesagt!

Ein neuer Auftrag hat die Aktie des amerikanischen Wasserstoffspezialisten am Montag um fast 20 Prozent in die Höhe schießen lassen. Kurz vor dem Jahreswechsel hat Plug Power einen Auftrag von einem Fortune 100 Kunden für den Einsatz von Wasserstoffbrennstoffzellen in seinem Vertriebsnetz die nächsten zwei Jahren erhalten. Der neue Auftrag betrifft die Brennstoffzellenleistung GenDrive, den Wasserstoff-Kraftstoff GenFuel , die Infrastruktur für die Lagerung und Abgabe sowie den Kundendienst und Support von GenCare. Er hat einen Wert von mehr als 172 Millionen US-Dollar. Wer genau der Auftraggeber ist verrät Plug Power allerdings nicht.

Wasserstoffspezialist weiterhin voll auf Kurs

Für Andy Marsh, Vorstandsvorsitzender von Plug Power, ist der neue Auftrag ein wichtiger Schritt zu den selbst gesetzen Zielen des Wasserstoffspezialisten: „Die Flurförderzeugbranche bleibt auf kurze Sicht unser Kernwachstumsmarkt. Dieser umfangreiche Vertrag bedeutet eine kontinuierliche Marktvalidierung für das bisherige, schnelllebige Materialtransportgeschäft des Kunden. Wir loben diesen Kunden für seine Führungsrolle bei der Einführung von Wasserstoff und Brennstoffzellen im gesamten Logistikgeschäft. “Marsh fährt fort:„ In Verbindung mit diesem Wachstum und der bereits vollzogenen Marktexpansion bei stationären Stromversorgungs- und Straßenelektrofahrzeugen ist Plug Power gut positioniert, um sein Ziel, ein Bruttoergebnis von 1 Milliarde Dollar bis 2024, zu erreichen.“

Wasserstoffwerte heute deutlich im Plus

Angetrieben von Plug Power stürmen heute auch weitere Werte aus der Branche klar ins Plus. Die Aktie von Power packt über 4 Prozent oben drauf und ITM Power legt sogar um über über sechs Prozent. Damit generieren beide Werte heute neue Höchststände und rücken verstärkt ins Visier der Investoren. Auch die Aktie von Nel kann heute wieder zulegen und verzeichnet ein Plus von fast 2 Prozent. Auch der US-Pionier Ballard Power klettert heute auf ein Mehrjahreshoch. Damit setzt sich auch im neuen Jahr der starke Trend bei den Wasserstoff-Aktien fort.

Redaktion onvista

Foto: petrmalinak / Shutterstock.com

