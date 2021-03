PMI startet kostenlosen Online-Kurs mit Toolkit, um Projekten in nur 45 Minuten auf die Sprünge zu helfen

Der digitale Kurs KICKOFF™ mit zugehörigem Toolkit stellt die Grundlagen des Projektmanagements und umsetzbare Methoden vor, die zur effektiven Einführung, Umsetzung und Leitung von Projekten notwendig sind.

Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Berufsverband für Projektfachleute und Changemaker, meldete heute den Start von KICKOFF, einem neuen, kostenlosen Online-Fortbildungskurs mit Toolkit, der alle, die mit Projekten zu tun haben, mit den empfohlenen Methoden und Tools für eine erfolgreiche Projektleitung von der Konzipierung bis zur Umsetzung vertraut machen soll. Ein großer Teil der Arbeitswelt dreht sich heute um Projekte, die aufgrund globaler Megatrends, einschließlich COVID-19, Klimawandel und anderer, von nie gekannter Komplexität sind. Fachleute müssen unabhängig von ihrer Branche oder Stellung eingehend mit den Grundsätzen des Projektmanagements vertraut sein, um die gewünschten Ergebnisse herbeiführen zu können.

KICKOFF ist die ideale Lösung für alle, die neu im Bereich der Projektarbeit sind und von zusätzlichen Projektmanagementfähigkeiten profitieren würden, um sich erfolgreich durch den Prozess von der Idee bis zu Start und Ausführung hindurch zu navigieren. Der Kurs enthält eine Vielfalt von verwertbaren Inhalten, Vorlagen zum Herunterladen, ein Glossar von Fachausdrücken und wohl überlegte Fragestellungen, mit denen jedes Projekt jederzeit an die Startlinie gebracht werden kann.

Dem vom PMI erstellten Bericht Pulse of the Profession® zufolge werden derzeit schätzungsweise 11,4 Prozent aller in Projekte investierten Mittel vergeudet, wenn die Projektleitung unzureichend und unfähig ist, sich umzustellen und schnell an den rapiden Wandel unserer Welt anzupassen. Wenn geeignete Änderungen in die Strategien und Methoden des Projektmanagements eingebracht werden, können Einzelpersonen und ganze Teams die richtige Rahmenstruktur aufbauen, um sich schnell und wirksam anzupassen und die Verschwendung von Zeit und Mitteln zu reduzieren. KICKOFF ist eine kostenlose, zentrale Ressource für alle, die sich schnell mit den Grundlagen eines wirksamen und strategischen Projektmanagements vertraut machen möchten, um Projekte zeitgerecht und innerhalb des vorgesehenen Budgets zum Abschluss zu bringen.

„KICKOFF ist eine problemlos umsetzbare Ressource, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter und Teammitglieder über die grundlegenden Kompetenzen verfügen, nahtlos und intelligenter zusammenzuarbeiten“, so Michael DePrisco, Chief Operating Officer im Project Management Institute. „KICKOFF versetzt alle Beteiligten - von Neulingen im Projektteam bis hin zu hochrangigen Führungskräften - in die Lage, jederzeit ein Projekt anzustoßen, Ergebnisse voranzutreiben und Wert zu schaffen.“

Jedes Projekt ist anders. Darum nutzt KICKOFF einen Leitfragebogen für ein maßgeschneidertes Lernerlebnis, das auf dem geeignetsten Projektmanagementansatz für das jeweilige Projekt basiert. Kursteilnehmer erhalten eine Reihe kurzer Module, die nacheinander oder in beliebiger Reihenfolge absolviert werden können. Die Module umfassen kompakte Inhaltsabschnitte mit Fokus auf die Grundlagen sowie Vorlagen, die heruntergeladen oder zur sofortigen Verwendung verteilt werden können. KICKOFF ist von einem Laptop, Handy oder Tablet aus allgemein zugänglich und kann in nur 45 Minuten abgeschlossen werden. Der Kurs steht in fünf Sprachen zur Verfügung: Englisch, Chinesisch, Portugiesisch, Spanisch und Französisch. Nach dem Abschluss von KICKOFF erhalten die Teilnehmer ein Abzeichen, mit dem sie ihren Kollegen und Vorgesetzten auf ihrer Profilseite in berufsorientierten sozialen Medien zeigen können, dass sie über die Grundkenntnisse für eine erfolgreiche Projektleitung verfügen.

Anmeldung für den kostenlosen Digitalkurs KICKOFF mit Toolkit unter: PerfectKickoff.com.

Das Project Management Institute (PMI) ist der weltweit führende Verband für alle diejenigen, die Projekt-, Programm- oder Portfoliomanagement als ihren Beruf betrachten.

