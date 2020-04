PMI und Pearson VUE bieten jetzt optionale Online-Tests für das Examen zur Project Management Professional (PMP)®-Zertifizierung an

Mit der Online-Prüfungssoftware OnVUE von Pearson VUE können PMP-Kandidaten jetzt ihre Examen zum gewünschten Termin unter Online-Beaufsichtigung ablegen

Ab heute bietet das Project Management Institute (PMI) Projektfachkräften die Möglichkeit, ihr Project Management Professional (PMP)®-Examen online zu Hause oder im Büro zu planen und abzulegen. Das PMP-Examen ergänzt damit zwei weitere Examen zur PMI-Zertifizierung, die online abgelegt werden können: PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) und Certified Associate Project Management (CAPM).

Über die Online-Prüfungssoftware OnVUE nehmen Kandidaten online an beaufsichtigten Examen teil. Wie bei zentralen Prüfungen, ist auch bei der Online-Prüfung die Überwachung der Kandidaten durch eine Aufsichtsperson erforderlich. Allerdings ist die Aufsichtsperson nicht vor Ort, sondern überwacht die Kandidaten live über das Mikrofon und die Webcam ihrer Geräte, unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI). Die Kandidaten müssen ihr Online-Examen zwar weiterhin im Voraus planen, die Termine werden jedoch rund um die Uhr angeboten, sodass sie einen geeigneten Termin auswählen können.

„In diesen unsicheren Zeiten setzen wir alles daran, Mitgliedern und Zertifizierungskandidaten die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie für ihre Karriereentwicklung benötigen“, so Michael DePrisco, Vice President, Global Experience & Solutions von PMI. „Online beaufsichtigte Prüfungen für das PMP-Examen sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Diese Methode war bereits für die Zukunft in Planung; jetzt hat sie jedoch oberste Priorität, um die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinschaft zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, die einen langfristigen, positiven Einfluss auf die PMI-Prüfungsverfahren haben werden, wären nicht ohne das Know-how und die Partnerschaft mit Pearson VUE möglich gewesen.“

Neben der KI-gestützten Live-Fernaufsicht, die der Aufsichtsperson beispielsweise die Möglichkeit gibt, eine Sitzung bei Fehlverhalten sofort zu beenden, haben das PMI und Pearson VUE ein striktes Datenforensikprogramm etabliert, um Fehlverhalten und andere Gültigkeitsprobleme zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus müssen alle Kandidaten einen virtuellen „Self-Check-In“-Prozess durchlaufen, der unter anderem eine KI-erweiterte Identitätsprüfung sowie einen Gesichts-Foto-Abgleich beinhaltet.

„Diese Vereinbarung ist ein Beleg dafür, dass die Online-Aufsichtsplattform OnVUE von Pearson VUE die strikten Anforderungen von PMI, dem weltweit führenden Verband für Fachkräfte im Projektmanagement, erfüllt“, erklärte Eric D’Astolfo, Vice President, Business Development von Pearson VUE. „Wir sind stolz, die als Goldstandard für Fachkräfte im Projektmanagement anerkannte PMP-Zertifizierung zu den anderen PMI-Zertifizierungen, für die Online-Examen angeboten werden, hinzufügen zu können. Mit dieser Lösung geben wir Kandidaten die Möglichkeit, sich trotz der schwierigen Zeiten auf ihre Zertifizierungen vorzubereiten.“

Über Project Management Institute (PMI)

Das Project Management Institute (PMI) ist die weltweit führende Vereinigung aller, die Projekt-, Programm- oder Portfolio-Management als ihren beruflichen Aufgabenbereich betrachten. Durch globale Interessenvertretung, Zusammenarbeit, Ausbildung und Forschung arbeiten wir daran, mehr als drei Millionen Fachleute auf der ganzen Welt auf die Projektwirtschaft vorzubereiten: die kommende Wirtschaft, in der die Arbeit und die einzelnen Personen um Projekte, Produkte, Programme und Wertströme herum organisiert sind. Seit nunmehr 50 Jahren arbeiten wir in fast allen Ländern der Welt daran, Karrieren zu fördern, den Erfolg von Unternehmen zu verbessern und die Entwicklung des Berufs des Projektmanagers durch weltweit anerkannte Standards, Zertifizierungen, Communities, Ressourcen, Tools, akademische Forschung, Publikationen, Weiterbildungskurse und Vernetzungsmöglichkeiten voranzubringen. Als Teil der PMI-Familie schafft ProjectManagement.com globale Online-Communities, die mehr Ressourcen, bessere Tools, umfangreichere Netzwerke und breitere Perspektiven bieten. Besuchen Sie uns auf www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter @PMInstitute

Über Pearson VUE

Pearson VUE ist seit mehreren Jahrzehnten ein Pionier im Segment der rechnergestützten Prüfungen und bietet jährlich über 16 Millionen Zertifizierungs- und Lizenzprüfungen in allen Branchen an, von Universitäten und Zulassungen bis hin zur IT- und Gesundheitsbranche. Wir sind weltweit führend bei der Entwicklung und Durchführung von karriereentscheidenden Prüfungen über das weltweit umfangreichste Netzwerk mit fast 20.000 sicheren Testzentren in 180 Ländern. Unsere führende Stellung im Assessment-Sektor ist das Ergebnis zahlreicher Partnerschaften mit einem breiten Spektrum an Kunden, die von führenden Technologieunternehmen bis hin zu Regierungsorganen und Aufsichtsbehörden reichen. Nähere Informationen sind verfügbar unter PearsonVUE.com.

