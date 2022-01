Polizei ermittelt wegen Johnsons Partys während des Lockdown

London (Reuters) - In Großbritannien leitet die Polizei eine Untersuchung von zahlreichen Partys am Amtssitz von Premierminister Boris Johnson während des Lockdowns ein.

Es werde geprüft, ob mit den Veranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren, gegen Corona-Auflagen verstoßen worden sei, teilte die Chefin von Scotland Yard, Cressida Dick, am Dienstag mit. Johnson steht seit Wochen unter Druck, es werden immer mehr Vorwürfe laut, es seien Corona-Regeln missachtet worden. Erst am Montag hatte es Berichte gegeben, Johnson habe im Juni 2020 seinen Geburtstag mit rund 30 Gästen gefeiert, obwohl Kontakte in geschlossenen Räumen zu dem Zeitpunkt verboten waren.