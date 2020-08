PowerCell: Zahlen enttäuschen – Aktie gibt ab

Trotz einiger Bestellungen des Kooperationspartners Bosch kann der schwedische Wasserstoff-Spezialist eigentlich nicht viel mehr bieten, als das oft gesehene Bild bei Unternehmen aus der Branche. Der Umsatz zieht zwar stetig an, aber von schwarzen Zahlen ist PowerCell weit entfernt. Das wird wieder einmal deutlich bei einem Blick auf die Bilanz für das zweite Quartal.

Umsatz hui, Gewinn Fehlanzeige

Höhere Kosten und Währungseffekte sind die Begründung von PowerCell, warum im zweiten Quartal des Jahres die Rentabilität geringer ausfällt. Genau wie viele andere Unternehmen aus der Branche kann PowerCell den Umsatz klar steigern, allerdings ist das Minus im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls deutlich gestiegen. Ein Bild, was vielen Anlegern heute nicht wirklich schmeckt. Hier sind die Zahlen im Überblick:

Quelle: Homepage PowerCell

Es sah schon mal einen Tick besser aus

Während im vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein Plus zu verzeichnen war, dass vor allen Dingen auf die Bestellungen von Bosch zurückzuführen ist, hat sich das Bild jetzt wieder etwas eingetrübt, obwohl sich der Umsatz in den ersten 6 Monaten des laufenden Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hat. Als Gründe für den Rückgang führen die Schweden eine geringere Bruttomarge in Verbindung mit bestimmten Kundenprojekten, Währungseffekte und bewusst höhere Kosten für Verkauf und Verwaltung an. Zudem haben sich erhöhte Kosten für Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit einem technisch fortgeschritteneren Kundenprojekt ebenfalls negativ auf das Betriebsergebnis ausgewirkt.

Richtung stimmt weiterhin

Auch wenn die Zahlen für das zweite Quartal auf den ersten Blick wie ein Rückschlag aussehen, dürfte PowerCell weiterhin gut für die Zukunft ausgestellt sein. Mit Bosch hat meinen einen großen Partner an der Seite, im wichtigen Markt China einen Fuß in der Tür und zusammen mit einem großen Schiffsbauer wird auch die Abhängigkeit von Automobilindustrie Stück für Stück verkleinert. Daher dürfte PowerCell auch weiterhin zu den „großen“ Playern in der Branche gehören.

Aktie ist ein gutes Stück zurückgekommen

Von Ihrem Hoch bei deutlich über 30 Euro ist der Kurs mittlerweile ein gutes Stück zurückgekommen. Auch heute erholt sich die Aktie nach dem ersten Schreck über die Zahlen wieder ein gutes Stück. Wer das Risiko nicht scheut, für den könnte die Aktie auf diesem Niveau durchaus interessant sein.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage PowerCell