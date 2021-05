Präsidentin und CEO von AMD Dr. Lisa Su wird die Keynote auf der COMPUTEX 2021 über das Ökosystem der Hochleistungs-Datenverarbeitung halten

Der TAITRA (Taiwan External Trade and Development Council) gab heute bekannt, dass Dr. Lisa Su, Präsidentin und CEO von AMD, erneut eingeladen ist, eine Keynote-Rede auf der COMPUTEX 2021 zu halten. Diese digitale Rede ist für Dienstag, den 1. Juni um 10:00 Uhr vormittags (Taipeh-Zeit) unter dem zentralen Thema „AMD Accelerating – The High-Performance Computing Ecosystem“ (auf Deutsch: AMD beschleunigt - das Ökosystem der Hochleistungs-Datenverarbeitung) angesetzt.

Die COMPUTEX wird in diesem Jahr in digitaler Form veranstaltet - mit Keynotes und Diskussionsforen, die digital und analog stattfinden. „Das war ein Jahr wie kein anderes. Die Technologie hat uns durch eine der schwierigsten Zeiten gebracht“, sagte James Huang, Vorsitzender des TAITRA. „Wir transformieren fortlaufend unsere Messemodelle und Praktiken, um den sich verändernden Anforderungen unserer Aussteller, Besucher und Medien zu entsprechen, ohne dass dabei das wichtigste Element einer Fachmesse verloren geht - die Beziehungen.“

Dr. Lisa Su ist stolz, 2021 wieder an der COMPUTEX teilzunehmen. „Das vergangene Jahr hat uns die wichtige Rolle der Hochleistungs-Datenverarbeitung für unser tägliches Leben verdeutlicht - von der Art, wie wir arbeiten, bis hin zur Art, wie wir lernen und spielen. Bei der diesjährigen COMPUTEX wird AMD zeigen, wie wir Innovationen mit unseren Ökosystempartnern vorantreiben, um ein führendes Produktportfolio zu schaffen“, sagte Dr. Lisa Su.

Während der ‚COMPUTEX | AMD CEO Keynote‘ wird Dr. Lisa Su auf die Vision von AMD für die Zukunft der Datenverarbeitung eingehen und Einzelheiten über die steigende Annahme der Hochleistungs-Rechen- und Grafiklösungen von AMD darlegen, die für PC-Begeisterte und Gamer entwickelt wurden.

AMD ist unter der Leitung von Dr. Lisa Su ein führender Akteur im Bereich der Schaffung erstklassiger Hochleistungs-Rechenlösungen. Seine Technologie entfacht und inspiriert Ideen, die unsere Leben verändern. „AMD ist ein Stern, der in der Tech-Industrie weiter an Fahrt aufnimmt, und wir freuen uns sehr, dass Dr. Lisa Su an der COMPUTEX 2021 teilnehmen wird. Wir können uns aufregende Neuigkeiten erwarten, die Dr. Su zur COMPUTEX mitbringen wird, und freuen uns darauf“, sagte James Huang.

Der TAITRA lädt globale CEOs zur Keynote der COMPUTEX 2021 ein. Das Programm der Keynotes und Gesprächsforen der COMPUTEX wird regelmäßig aktualisiert, sobald weitere Redner bekannt gegeben werden. Weitere Informationen über die Messe finden Sie auf der offiziellen COMPUTEX-Website:http://www.computextaipei.com.tw

Über COMPUTEX TAIPEI (auch COMPUTEX):

Die im Jahr 1981 ins Leben gerufene COMPUTEX ist eine der weltweit führenden Messen für IKT, IoT und Startups mit einer kompletten Lieferkette und IoT-Ökosystemen. COMPUTEX wird gemeinsam von der Handelsförderungsorganisation TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) und der Taipei Computer Association (TCA) veranstaltet. Basierend auf Taiwans kompletten IKT-Clustern deckt COMPUTEX das gesamte Spektrum der IKT-Branche ab, von etablierten Marken bis hin zu Startup-Unternehmen und von der IKT-Lieferkette bis hin zu IoT-Ökosystemen. Seine starken FuE-Kompetenzen, großen Herstellungskapazitäten und der gute Schutz geistiger Eigentumsrechte machen Taiwan zu einem strategischen Ziel für ausländische Unternehmen und Investoren, die nach Partnern in den globalen Technologie-Ökosystemen suchen. Folgen Sie der COMPUTEX auf ihrer Website unter www.computextaipei.com.tw und auf Twitter @computex_taipei unter dem Hashtag #COMPUTEX.

Über COMPUTEX 2021 Hybrid

Als Technologie-Pionier hat COMPUTEX eine Vorreiterrolle bei der Bewältigung der digitalen Transformation übernommen. COMPUTEX wird im Jahr 2021 die Messeplattform „COMPUTEX 2021 Hybrid" im Format „Online-Merge-Offline" (OMO) einführen. Der Veranstalter, der taiwanesische Rat für Außenhandelsförderung (Taiwan External Trade Development Council, TAITRA), möchte durch die Kombination von #COMPUTEXVirtual mit der Ausstellung vor Ort ein außergewöhnliches Messeerlebnis bieten. In Zusammenarbeit mit dem taiwanesischen Einhorn-Startup Appier bringt der TAITRA KI-Computing-Fähigkeiten in die Ausstellung ein, um COMPUTEX als globales Modell zu etablieren.

Über TAITRA

Der 1970 ins Leben gerufene TAITRA ist die führende Non-Profit-Handelsförderungsorganisation in Taiwan. Von Regierung und Industrieverbänden getragen, unterstützt TAITRA Firmen beim Ausbau ihrer weltweiten Reichweite. TAITRA mit Hauptsitz in Taipeh beschäftigt ein Team von 1.300 Spezialisten und unterhält fünf lokale Niederlassungen in Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan und Kaohsiung sowie 63 Auslandsniederlassungen. Zusammen mit dem Taipei World Trade Center (TWTC) und dem Taiwan Trade Center (TTC) hat TAITRA ein weltweites Netzwerk zur Förderung des Welthandels gebildet.

