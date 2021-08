Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Ausschreitungen in Parks

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Ausschreitungen in Parks:

"Es sind Meldungen, die mit beunruhigender Regelmäßigkeit zu lesen sind: Mit teils Tausenden Menschen wird in Berliner Parks gefeiert, und immer wieder münden die Feiern in Gewalt gegen Polizisten. Einen traurigen Höhepunkt bilden die Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag im James-Simon-Park. Fest steht: Gewalt durch Flaschen- oder Steinwürfe ist durch nichts zu rechtfertigen. Auch nicht dadurch, dass die vergangenen anderthalb Pandemie-Jahre eine extreme Belastungsprobe, gerade auch für Jugendliche, waren. Gleichwohl ist richtig, dass die Möglichkeiten für legale Feiern derzeit noch begrenzt sind. Abwarten und es immer wieder zu ausufernden Partys kommen zu lassen, ist der falsche Weg. Es braucht Alternativen, die zumindest für einen Großteil der Feierenden einen geregelten Rahmen schaffen."/al/DP/he