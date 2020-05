Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Elektrobusse

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Elektrobusse:

"Bis zum Jahr 2030 sollen durch Berlin nur noch elektrisch betriebene Linienbusse fahren, hat Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) ausgegeben. Eine ambitionierte Vision. Doch wie das mit Visionen - selbst den besten - manchmal ist: Immer wieder müssen sie mit den Anforderungen der Realität abgeglichen werden. Diese Realität in Form der anhaltenden Corona-Pandemie und ihrer finanziellen Folgen kracht derzeit mit voller Wucht von der Seite in die neuen E-Busse auf ihrer Fahrt Richtung klimaneutrale Hauptstadt. Es gilt, ihr Rechnung zu tragen. Berlin sollte die teure Umstellung auf E-Busse deshalb zumindest kurzfristig pausieren. Denn den meisten Fahrgästen sind E-Busse zunächst egal. Um das Auto stehen zu lassen, wollen sie mit dem ÖPNV schnell und bequem an noch mehr Ziele kommen. Für diese Vision kann die andere kurz zurücktreten."/ra/DP/he