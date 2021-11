Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr":

"Mindestens anderthalb Meter Abstand zu anderen Fahrgästen in Bussen und Bahnen halten? Im Berufsverkehr oft kaum möglich. Die Auslastung bewegt sich derzeit im Schnitt bei 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus - das ist deutlich mehr als noch im Frühjahr, als in Berlin auch die Entscheidung fiel, das Tragen von FFP2-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Pflicht zu machen. Doch während einerseits die Menschen wieder regelmäßiger Bahn fahren, scheint andererseits die Bereitschaft zum Tragen von FFP2-Masken gesunken zu sein. Immer häufiger begegnen einem OP-Masken, obwohl bekannt ist, dass diese wenig schützen. Natürlich muss zunächst jeder selbst Verantwortung zeigen und Regeln einhalten. Aber auch die BVG ist gefordert, härter durchzugreifen, wenn Fahrgäste mit einer OP-Maske unterwegs sind."