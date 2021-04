Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Mietendeckel

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Morgenpost" zum Mietendeckel:

"Es ist eine echte Zumutung, was sich der rot-rot-grüne Senat mit seinem vom Bundesverfassungsgericht gestoppten Mietendeckel geleistet hat. Völlig unabhängig davon, ob man es richtig oder falsch findet, Mieterhöhungen zu verbieten oder sogar Mieten zu senken, hat die Koalition ein Desaster angerichtet. Es bleibt das Geheimnis der Koalitionäre und von Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel, warum man angesichts der unsicheren Rechtslage in so großem Umfang Fakten geschaffen hat. Warum hat man nicht zunächst ein Mietmoratorium verhängt? Das hätte vielen Menschen sinnlose Arbeit erspart. Und der Senat müsste jetzt nicht hektisch ein Rettungspaket für all jene schnüren, die das Geld für die vorübergehend eingesparte Miete trotz aller Warnungen eben nicht zurücklegen konnten oder wollten."/al/DP/fba