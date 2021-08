Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Impfpflicht

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zur Impfpflicht:

"Fraglicher ist schon, wie man mit Menschen umgeht, die diese einfache Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Wie schafft es die Gesellschaft, diese Menschen nicht zu verlieren? Die Frage drängt, denn die Impfgegner sind zu viele, als dass man sie ignorieren könnte. Dazu gibt es sie in allen Schichten und Gruppen - praktisch jede Familie hat einen Onkel oder eine Tante, die vom Impfen nichts wissen will. Spätestens wenn die Pandemie vorbei ist, muss deshalb die Frage auf den Tisch, wie es um den Zusammenhalt der Gesellschaft steht. Wie weit können sich Grundüberzeugungen und Ideen voneinander entfernen, ohne dass die Gesellschaft als Ganzes infrage steht. Gegen den sozialen Zerfall gibt es nämlich keinen Impfstoff."/be/DP/men