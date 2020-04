Pressestimme: 'Frankenpost' zu den Lockerungen in Bayern

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu den Lockerungen in Bayern:

"Das disziplinierte Verhalten der Bürger macht Hoffnung auf weitere Lockerungen des Ausnahmezustandes. So rückt auch für die krisengeplagte Gastronomie die Aussicht auf eine Lockerung der aktuellen Beschränkungen in greifbare Nähe. Im Gespräch ist Ende Mai. Die bayerische Staatsregierung orientiert sich dabei an Österreich. Dort sollen die Restaurants und Cafés schon Mitte Mai wieder öffnen dürfen. Im Nachbarland scheint sich die Maskenpflicht beim Einkaufen bewährt zu haben. Seit geraumer Zeit übersteigt dort die Zahl der Neu-Genesenen die Zahl der Neu-Infizierten. Das macht Hoffnung, auch für Bayern."/yyzz/DP/fba