Pressestimme: 'Frankenpost' zur Debatte über Atomwaffen

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" (Hof) zur Debatte über Atomwaffen

"Richtig ist, dass eine weltweite Reduzierung der Atom-Arsenale wünschenswert wäre. Dies muss aber koordiniert geschehen auf der Basis internationaler Verträge. Dass Mützenich einen nationalen Alleingang innerhalb der Nato fordert, ist nicht nur innenpolitisch überflüssig. Das Land hat gerade andere Sorgen. Der Vorstoß ist auch außenpolitisch bedenklich. Er hat das Zeug, die ohnehin verminderte Bindekraft der Nato weiter zu schwächen. In Washington, aber auch in Warschau und im Baltikum wird man die deutsche Debatte genau registrieren. Auch hier gilt: Zwischen guten Absichten und guter Politik liegen mitunter Welten."/be/DP/mis