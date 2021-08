Pressestimme: 'Freies Wort' zu den Corona-Tests

SUHL (dpa-AFX) - Die Zeitung "Freies Wort" zu den Corona-Tests:

"Die Finanzierung der Tests belastet die öffentlichen Kassen mit Milliardenbeträgen. Gleichzeitig stünde inzwischen jedem gesunden erwachsenen Bürger eine zumutbare und für ihn kostenlose Alternative zur Verfügung, die auch noch gleichzeitig ihn und die Allgemeinheit schützt: die Impfung. Es ist zumutbar, dass derjenige, der dieses vernünftige und solidarische Angebot ausschlägt, stärker an den Kosten des Schutzes der Allgemeinheit beteiligt wird. Eine andere Frage ist, ob die Entscheidung auch klug ist. Wenn Impfunwillige wegen der finanziellen Belastung auf Außenaktivitäten verzichten und ihre Freizeit in den kommenden dunkleren Monaten verstärkt, gar noch in Gesellschaft von Gleichgesinnten, daheim verbringen, ist epidemiologisch keinem gedient."/be/DP/men