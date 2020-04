Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Corona/Reisewarnung

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Corona/Reisewarnung

Für die Tourismuswirtschaft ist die Coronakrise längst eine Katastrophe und ein Aufatmen ist nicht in Sicht. Hoteliers, Gastronomen, ganze Ferienorte werden sich von diesen schwarzen Wochen nur langsam erholen, manche gar nicht. Die Alternative wäre aber derzeit im schlimmsten Fall ein zweites Ischgl. In dem österreichischen Ski- und Partyort haben sich Hunderte mit Corona angesteckt, das Virus mit in ihre Heimat genommen und dort verbreitet. Für alle, die nun seit Wochen zuhause ausharren, bedeutet die verlängerte Warnung vor allem eine längere Geduldsprobe. Erholen kann man sich auch ohne Reise, und wer will schon mit Mundschutz am Strand liegen? Oder mit Mindestabstand am Frühstücksbuffet stehen? Auch wenn der abgesagte Tapetenwechsel frustrierend sein kann: Die Coronakrise verlangt allen Disziplin und die Abkehr von lieben Gewohnheiten ab - das gilt auch für die Urlaubszeit./yyzz/DP/zb