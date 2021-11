Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Biontech-Impfstoff

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Biontech-Impfstoff:

"Man möchte den Diskutanten zurufen: Bleibt locker! Ob Biontech oder Moderna - daran wird die Impfkampagne in Deutschland nicht scheitern. Denn Moderna ist faktisch sehr gut - laut aktueller Studienlage sogar besser als der von Biontech. Und die Alternative - dass einwandfreie Impfstoffe weggeworfen werden, weil sie verfallen - kann in Deutschland wirklich niemand wollen."