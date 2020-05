Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona-Demos

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Corona-Demos:

"Es sind Bilder, die am Verstand zweifeln lassen: 3000 ohne Abstand am Münchner Marienplatz, Tausende demonstrieren engstens in anderen Städten, Menschen mit verständlichen Anliegen schreiten Seit' an Seit' mit irren Verschwörungstheoretikern, Rechts- und Linksradikalen. Der Sinn des Infektionsschutzes -- Junge, Gesunde schützen mit ihrer Vorsicht Alte, Kranke und Risikopatienten -- wird öffentlich pervertiert. Solche Bilder sind ein Schlag ins Gesicht des unermüdlich schuftenden medizinischen Personals in den Kliniken, aber auch der Menschen im Alltag, die wochenlang Verzicht geübt haben."/yyzz/DP/he