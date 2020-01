Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Hass im Netz

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Hass im Netz:

"Alle sollten sich bei Unterhaltungen wieder an nie aus der Mode gekommene Umgangsformen erinnern. Sich nicht von allgemeinen Verrohungstendenzen mitreißen lassen, sondern auch gegenüber Verwandten, Freunden und Bekannten absichtlich Kontrapunkte setzen, wenn Linien überschritten werden. Jeder sollte, bevor er einen Tweet abschickt oder einen Kommentar im Netz veröffentlicht, einmal mehr überlegen, ob er diese Äußerung genau so auch etwa seiner Mutter an den Kopf knallen würde. Einige dürften dann vor sich selbst erschrecken und das einzig Richtige tun - die Löschtaste drücken."/zz/DP/he