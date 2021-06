Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Organspende

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zur Organspende:

"Deutschland braucht dringend mehr Organspenden, um den dramatischen Organmangel zu beheben. (.) Die Widerspruchslösung, wie sie beispielsweise in den Niederlanden, in Spanien, Österreich oder Liechtenstein gilt, fand keine Mehrheit im Parlament. Zu Recht. Der Staat hätte sich damit angemaßt, über die Organe seiner Bürger zu verfügen - eine Spende ist aber freiwillig, und Schweigen ist keine Einwilligung. (.) Menschen fällen täglich Entscheidungen - große und kleine, wichtige und weniger wichtige. Laut Umfragen bejahen 84 Prozent der Bürger eine Organspende. Etwa 44 Prozent der Deutschen haben ihren Willen dazu dokumentiert. Der Tag der Organspende könnte nun ein Anlass sein für die anderen, sich selbstbestimmt zu entscheiden - dafür oder dagegen. Und damit ihren Angehörigen für den Fall der Fälle die große Last einer Entscheidung von den Schultern zu nehmen."