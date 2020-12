Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Corona-Todesfällen

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Corona-Todesfällen:

Allein in den vergangenen sechs Wochen sind in Deutschland deutlich mehr Menschen als im Frühjahr gestorben. 23 427 sind es mittlerweile insgesamt. Ende Oktober waren es noch um die 10 000 gewesen. Umso wichtiger ist, dass wir nicht mehr nur die Zahlen sehen, sondern verstehen, dass hinter jeder Zahl ein Mensch steht. Und dass wir all unsere Kraft zusammennehmen sollten, um weiter gegen die Pandemie zu kämpfen - auch wenn jetzt schon klar ist, dass die Maßnahmen am 10. Januar nicht zu Ende sein werden./yyzz/DP/mis